Tržby výrobcu liehovín Pernod Ricard v 1. kvartáli klesli

Paríž 22. októbra (TASR) - Francúzsky výrobca alkoholických nápojov Pernod Ricard zaznamenal po dramatickom poslednom kvartáli obchodného roka 2019/2020 pokles tržieb aj v 1. štvrťroku súčasného obchodného roka, tempo poklesu sa však výrazne zmiernilo. Na druhej strane, spoločnosť očakáva, že v 2. kvartáli 2020/2021, teda od októbra do konca decembra, bude situácia pre druhú vlnu pandémie nového koronavírusu opäť horšia.



Pernod Ricard, po spoločnosti Diageo druhý najväčší producent liehovín na svete, dosiahol za 1. kvartál 2020/2021, teda v období od júla do konca septembra, tržby na úrovni 2,24 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to predstavuje pokles o 10 %, čo okrem nového koronavírusu ovplyvnili aj negatívne kurzové vplyvy. V prípade organických tržieb pokles predstavoval 6 %.



Spoločnosť však prekonala očakávania trhov. Analytici počítali s poklesom tržieb až o 13 %. Navyše výsledky sú podstatne lepšie v porovnaní s vývojom tržieb za obdobie apríl až jún, v ktorom sa medziročne prepadli o 36,2 %.



Pernod Ricard podobne ako ďalší výrobcovia liehovín doplatil na opatrenia prijaté vládami po celom svete s cieľom zmierniť šírenie nového koronavírusu. Ich súčasťou boli zatvorenie reštaurácií, barov a nočných klubov, ako aj obmedzenia v cestovnom ruchu. Ani po opätovnom otvorení podnikov a zmiernení obmedzení sa predaj liehovín na pôvodnú úroveň nedostal.



Spoločnosť okrem toho počíta s ďalším zhoršením situácie v 2. kvartáli 2020/2021, keďže v dôsledku druhej a horšej vlny pandémie v mnohých európskych krajinách sa vlády vracajú ku karanténnym opatreniam. Niektoré opäť zvolili lockdown. „Očakávame, že v 2. štvrťroku nás koronakríza tvrdo zasiahne. Počet infikovaných v Európe prudko rastie, vo Francúzsku zaviedli nové reštrikcie a v Írsku a Británii pristúpili k lockdownu,“ povedal šéf firmy Alexandre Ricard.



Firma neočakáva zotavenie v tomto obchodnom roku ani v prípade tržieb z duty free obchodov. Obmedzenia v cestovnom ruchu a leteckej doprave pretrvávajú, takže Pernod Ricard počíta v tejto oblasti s dvojciferným poklesom tržieb.