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Tržby výrobcu lietadiel Bombardier v treťom kvartáli vzrástli
Bombardier uviedol, že obavy z obchodného napätia s USA sa zmiernili, a zvažuje zvýšenie tempa výroby.
Autor TASR
Montreal 5. novembra (TASR) - Tržby kanadského výrobcu súkromných a biznis lietadiel Bombardier v treťom kvartáli stúpli o 3 % na 2,37 miliardy USD (2,1 miliardy eur). Tržby vzrástli, hoci výrobca zákazníkom dodal len 33 lietadiel, čiže o jedno menej ako v rovnakom období minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Firma zároveň vo štvrtok uviedla, že jej upravený zisk na akciu za júl až september bol v sume 1,72 USD. Analytici očakávali 1,73 dolára na akciu. Voľný tok hotovosti však medziročne stúpol o 20 % na 183 miliónov USD, čím prekonal odhad analytikov oslovených v prieskume spoločnosti LSEG, ktorí predpovedali, že bude v objeme 159,5 milióna USD.
Bombardier uviedol, že obavy z obchodného napätia s USA sa zmiernili, a zvažuje zvýšenie tempa výroby. „Hodnotíme obchodné riziko ako oveľa nižšie, než aké bolo pred dvoma rokmi alebo pred rokom a pol,“ povedal analytikom generálny riaditeľ Eric Martel.
Bombardier zlepšil prognózu svojho voľného toku hotovosti za celý rok 2026 na viac ako 1,3 miliardy USD z pôvodne očakávanej jednej miliardy USD. Zároveň potvrdil, že za celý tento rok plánuje dodať viac ako 157 lietadiel.
(1 EUR = 1,1224 USD)
Firma zároveň vo štvrtok uviedla, že jej upravený zisk na akciu za júl až september bol v sume 1,72 USD. Analytici očakávali 1,73 dolára na akciu. Voľný tok hotovosti však medziročne stúpol o 20 % na 183 miliónov USD, čím prekonal odhad analytikov oslovených v prieskume spoločnosti LSEG, ktorí predpovedali, že bude v objeme 159,5 milióna USD.
Bombardier uviedol, že obavy z obchodného napätia s USA sa zmiernili, a zvažuje zvýšenie tempa výroby. „Hodnotíme obchodné riziko ako oveľa nižšie, než aké bolo pred dvoma rokmi alebo pred rokom a pol,“ povedal analytikom generálny riaditeľ Eric Martel.
Bombardier zlepšil prognózu svojho voľného toku hotovosti za celý rok 2026 na viac ako 1,3 miliardy USD z pôvodne očakávanej jednej miliardy USD. Zároveň potvrdil, že za celý tento rok plánuje dodať viac ako 157 lietadiel.
(1 EUR = 1,1224 USD)