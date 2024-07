Tržby výrobcu lietadiel Bombardier vzrástli o takmer tretinu

Montreal 26. júla (TASR) - Kanadský výrobca lietadiel Bombardier zaznamenal v 2. štvrťroku rast tržieb o takmer tretinu. Podporil ich zvýšený objem dodávok aj vyššie príjmy zo servisných služieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Spoločnosť uviedla, že tržby za 2. štvrťrok dosiahli 2,2 miliardy USD (2,03 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 32 %.



Na jednej strane ich posilnil objem dodávok, keď spoločnosť dodala v 2. štvrťroku zákazníkom 39 lietadiel. Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho roka to bolo 29 strojov. Zvýšil sa aj objem tržieb zo servisu lietadiel. Príjmy v tomto segmente dosiahli 507 miliónov USD, čo je medziročne o 18 % viac.



Firma zároveň oznámila, že je na najlepšej ceste splniť tohtoročný cieľ v oblasti dodávok. Naďalej očakáva, že v roku 2024 dodá zákazníkom od 150 do 155 lietadiel.



(1 EUR = 1,0851 USD)