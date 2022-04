Tržby výrobcu luxusného tovaru Hermés vzrástli o viac než štvrtinu

Paríž 14. apríla (TASR) - Francúzsky výrobca luxusného tovaru Hermés oznámil za 1. kvartál rast tržieb o viac než štvrtinu, napriek turbulenciám v dôsledku protipandemických opatrení v Číne a vojne na Ukrajine. Prispel k tomu vysoký dopyt po jeho luxusných doplnkoch, najmä v Európe a Spojených štátoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Tržby Hermésu bez započítania kurzových vplyvov dosiahli za prvé tri mesiace roka 2,8 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 27 %. Výrazne tak prekonali očakávania trhov, ktoré počítali s rastom o 15 %.



Dvojciferné tempo rastu tržieb zaznamenali všetky divízie Hermésu vrátane divízie kožených tovarov, ktorá zahrnuje známe kabelky značiek Birkin a Kelly. Tá sa na tržbách spoločnosti podieľa takmer polovicou. Tržby tejto divízie sa zvýšili o 15,8 %. Ďalšie divízie zaznamenali ešte výraznejšie tempo rastu. Napríklad tržby v divízii doplnkov vzrástli o 44 % a v divízii hodiniek o 62 %.



Hermés zároveň informoval, že je v úzkom kontakte so svojimi ruskými zamestnancami, ktorým naďalej vypláca mzdy. Firma minulý mesiac oznámila, že v súvislosti so sankciami voči Rusku za vojnu na Ukrajine pozastavuje v krajine obchodné aktivity, čoho súčasťou je zatvorenie troch obchodov v Moskve a odloženie otvorenia obchodu v Petrohrade. Firma zároveň zastavila vývoz svojich tovarov do Ruskej federácie.