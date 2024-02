Tržby výrobcu luxusného tovaru Hermés vzrástli takmer o pätinu

Paríž 9. februára (TASR) - Tržby francúzskeho výrobcu luxusného tovaru Hermés vzrástli vo 4. štvrťroku minulého roka takmer o pätinu, čo signalizuje, že napriek súčasným ekonomickým ťažkostiam záujemcovia o prémiový tovar dopyt neznižujú. To spoločnosti umožňuje pristúpiť aj v tomto roku k zvýšeniu cien svojich produktov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Výrobca svetoznámych kabeliek Birkin Bag uviedol, že vo 4. kvartáli minulého roka dosiahol tržby na úrovni 3,36 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu roka 2022 to predstavuje rast o 17,5 %. Spoločnosť tak prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s rastom tržieb o 14 %.



Hermés plánuje v tomto roku rok zvýšiť ceny celosvetovo o 8 až 9 %, povedal v piatok novinárom šéf spoločnosti Axel Dumas. Hermés tak bude nielen pokračovať vo zvyšovaní cien, ale tempo rastu ešte zrýchli. V minulom roku ich s výnimkou USA a Japonska zvýšil v priemere o 7 %. V Spojených štátoch zvýšila spoločnosť ceny zhruba o 3 % a v Japonsku v dôsledku výkyvov kurzu jenu až o dvojciferné hodnoty. Ako dôvod rastu cien uviedol Hermés vyššie výrobné náklady.



Čo sa týka vývoja tržieb vo 4. kvartáli, Dumas povedal, že Hermés vykázal silný rast vo všetkých regiónoch. "Tento trend zatiaľ pretrváva," uviedol Dumas. Dodal síce, že počas poslednej návštevy Číny vo 4. štvrťroku zaregistroval istý pokles počtu zákazníkov vo veľkých obchodných centrách, "vo výsledkoch za posledný štvrťrok to však spoločnosť nepocítila".