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Tržby výrobcu luxusného tovaru Hermés v 2. kvartáli vzrástli

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Spoločnosť uviedla, že v 2. kvartáli dosiahla tržby na úrovni 4,1 miliardy eur.

Autor TASR
Paríž 29. júla (TASR) - Francúzsky producent luxusných tovarov Hermés zaznamenal v 2. štvrťroku tohto roka rast tržieb, pričom rozsah ich rastu potvrdil očakávania ekonómov. Akcie spoločnosti napriek tomu klesli po tom, ako oznámila, že na kľúčovom čínskom trhu zatiaľ k výraznejšiemu zotaveniu nedošlo. Informovala o tom agentúra Reuters.

Spoločnosť uviedla, že v 2. kvartáli dosiahla tržby na úrovni 4,1 miliardy eur. Medziročne sa tak po úprave o kurzové vplyvy zvýšili o 6,7 %. To je mierne zrýchlenie rastu v porovnaní s vývojom v 1. kvartáli, v ktorom rast dosiahol 6 %, navyše, je v súlade s očakávaniami ekonómov.

Vývoj tržieb v prvých troch mesiacoch roka výrazne ovplyvnil konflikt na Blízkom východe, ktorý sa začal 28. februára útokom USA a Izraela na Irán. Vojna zasiahla do dopytu zákazníkov od Dubaja po Paríž, čo sa odrazilo aj na vývoji akcií spoločnosti. Od začiatku roka klesli približne o 20 %.

V 2. kvartáli sa vplyv konfliktu na chovanie spotrebiteľov zmiernil, a to najmä na domácom trhu. Tržby Hermésu vo Francúzsku, kde v 1. štvrťroku klesli, zaznamenali rast o 6 %.

Na druhej strane, v Číne zatiaľ k pôvodne očakávanému výraznému zotaveniu nedošlo. V regióne Ázia a Tichomorie bez započítania Japonska, ktorý je najväčším regiónom Hermésu z pohľadu tržieb, sa tieto zvýšili o 2,5 %. Analytici očakávali, že vzrastú v priemere o 3,3 %.
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