Tržby výrobcu luxusných produktov LVMH v 3. štvrťroku klesli

Paríž 16. októbra (TASR) - Najväčší výrobca luxusných módnych tovarov na svete, francúzska skupina LVMH, vykázal v 3. štvrťroku 2024 pokles tržieb. Zasiahlo ho zníženie dopytu v Číne. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Takzvané organické tržby LVMH, očistené od vplyvu menových kurzov, akvizícií a predajov, sa za tri mesiace do konca septembra 2024 znížili medziročne o 3 % na 19,08 miliardy eur.



Analytici pritom očakávali, že skupina, do ktorej patria značky ako Louis Vuitton, Moët Hennessy, Bulgari, Givenchy či Dior, zaznamená v 3. štvrťroku rast organických tržieb o 2 %.



Organický predaj v Ázii, v regióne, ktorý zahŕňa Čínu, klesol v 3. štvrťroku o 16 %. Aj predaj v Japonsku sa spomalil viac, ako sa očakávalo, keďže silnejší jen zasiahol výdavky čínskych spotrebiteľov, ktorí tam vycestovali na nákupy luxusných vecí. Sklamala aj výkonnosť v USA a Európe, pričom tržby v USA stagnovali a v Európe vzrástli len o 2 %.



Značnú časť predaja LVMH v Európe a Japonsku poháňajú čínski turisti, čo poukazuje na rozsiahly vplyv, ktorý má oslabenie dopytu čínskych zákazníkov na najväčšiu svetovú luxusnú značku.



Divízia módy a koženého tovaru, do ktorej patria značky ako Louis Vuitton a Dior, vykázala v sledovanom období pokles tržieb o 5 %. Bol to ich prvý pokles od roku 2020. A výrazne horší výsledok než rast o 4 %, ktorý predpovedali analytici. Móda a kožený tovar tvoria takmer polovicu tržieb LVMH.



Vlaňajší rast výdavkov v Číne po pandémii ochorenia COVID-19 stratil dynamiku a kríza na čínskom realitnom trhu zasiahla dôveru kupujúcich.



Tržby divízie vína a liehovín pokračovali v 3. štvrťroku v poklese, pričom sa medziročne znížili o 7 % (po poklese o 12 % v 1. štvrťroku a o 5 % v 2. štvrťroku).