Tržby výrobcu luxusu LVMH vzrástli tento rok o viac než štvrtinu

Paríž 12. októbra (TASR) - Francúzsky koncern LVMH, najväčší výrobca luxusných tovarov na svete, zaznamenal za prvých deväť mesiacov tohto roka rast tržieb o viac než štvrtinu. K vysokým tržbám spoločnosti dopomohol dopyt po luxusných produktoch v USA, Japonsku, ale aj v Európe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a portálu RTTNews.



Koncern oznámil, že za obdobie od januára do konca septembra dosiahol celkové tržby v objeme 56,5 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 28 %. Rast tržieb na organickej báze dosiahol 20 %, pričom za 3. kvartál predstavoval 19 %.



Tržby podporil "solídny dopyt po luxusnom tovare v USA, Japonsku a Európe, ako aj zotavenie cezhraničného cestovného ruchu," uviedla spoločnosť. Z jednotlivých segmentov najvýraznejšie vzrástli tržby v divízii módy a kožených výrobkov, kde rast dosiahol 31 %. Nasledovali divízia vín a alkoholických nápojov a divízia hodiniek a klenotov. V obidvoch prípadoch sa tržby za deväť mesiacov zvýšili medziročne o 23 %. Tržby v divízii parfumov a kozmetiky vzrástli o 19 %.



Francúzska spoločnosť dodala, že so súčasným tempom rastu počíta aj v nasledujúcom období. Zároveň však uviedla, že bude pokračovať v kontrole nákladov a v selektívnom investovaní.