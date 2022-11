Tržby výrobcu smartfónov Xiaomi v 3. kvartáli klesli takmer o 10 %

Šanghaj 23. novembra (TASR) - Tržby čínskeho výrobcu smartfónov Xiaomi v 3. kvartáli klesli takmer o 10 % a zisk takmer o 60 %. Hlavnými príčinami boli negatívny vplyv protipandemických reštrikcií v Číne a slabší dopyt spotrebiteľov.



Tržby sa za tri mesiace od júla do septembra 2022 znížili o 9,7 % na 70,17 miliardy CNY (9,57 miliardy eur) zo 78,063 miliardy CNY v rovnakom období pred rokom. Ekonómovia počítali s tržbami na úrovni 70,52 miliardy CNY. Čistý zisk medziročne padol o 59,1 % na 2,12 miliardy CNY z 5,176 miliardy CNY.



Dopyt čínskych spotrebiteľov zostáva slabý. Hlavným dôvodom sú pokračujúce lockdowny, ktorých cieľom je zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. To malo výrazný negatívny vplyv na výrobcov a predajcov elektroniky. Predaj smartfónov v Číne v 3. štvrťroku klesol o 11 %.



Tržby z predaja smartfónov, na ktorý pripadá 60 % z celkových tržieb Xiaomi, medziročne padli o 11,1 %.



Cena akcie Xiaomi od začiatku roka padla takmer o 50 %. Spoločnosť sa snaží hľadať nové oblasti, ktoré by podporili jej rast. V minulom roku oznámila vývoj elektromobilov, pričom masovú výrobu by chcela spustiť v 1. polroku 2024.



(1 EUR = 7,3344 CNY)