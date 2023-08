Tržby spoločnosti Under Armour klesli, prekonali však očakávania

Baltimore 8. augusta (TASR) - Americký výrobca športového oblečenia a obuvi Under Armour oznámil za 1. štvrťrok obchodného roka 2023/2024 pokles tržieb, pod čo sa podpísal najmä slabý záujem na trhoch Severnej Ameriky. Napriek tomu firma vykázala lepšie výsledky, než sa čakalo, keď pokles dopytu v Amerikách čiastočne kompenzoval zvýšený záujem o výrobky spoločnosti v Číne. Navyše vykázala nečakaný zisk, k čomu prispel pokles nákladov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Under Armour, podobne ako ďalší výrobcovia odevov a obuvi, ponúkol výraznejšie zľavy s cieľom prilákať na ceny citlivých zákazníkov. Napriek tomu však zaznamenal pokles dopytu v Severnej Amerike, čo je kľúčový trh firmy. Naopak, spoločnosť podporili trhy Ázie a Tichomoria a v rámci nich najmä Čína.



Tržby z predaja v Ázii a Tichomorí vzrástli o 14,5 %. Tržby v Severnej Amerike však klesli o 9,1 %. Výsledkom je celkový pokles tržieb spoločnosti v 1. kvartáli súčasného obchodného roka (apríl - jún), aj keď rozsah poklesu nebol výrazný.



Celkové tržby dosiahli 1,32 miliardy USD (1,21 miliardy eur), zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka to bolo 1,35 miliardy USD. Navyše prekonali očakávania analytikov. Tí počítali s ich poklesom na 1,30 miliardy USD.



Napriek kvartálnemu poklesu však spoločnosť Under Armour s poklesom za celý obchodný rok nepočíta. Naďalej očakáva, že za rok 2023/2024 sa jej tržby mierne zvýšia, nanajvýš budú stagnovať.



Okrem toho firma zaznamenala v 2. kvartáli nečakaný zisk, keď ju okrem dopytu v Ázii podporilo zníženie nákladov. Zisk dosiahol 8,55 milióna USD, čo na akciu predstavuje 0,2 USD. Analytici pritom počítali so stratou na tejto úrovni.



(1 EUR = 1,0984 USD)