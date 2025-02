Tržby Walmartu vo 4. štvrťroku vzrástli, zisk klesol

Bentonville 20. februára (TASR) - Walmart, najväčší maloobchodný reťazec v USA, vykázal za 4. štvrťrok finančného roka 2024/2025 o niečo lepšie ako očakávané výsledky. Pomohli mu konkurenčné ceny, ktoré sú čoraz silnejším magnetom pre zákazníkov unavených vysokou infláciou. Ale zdá sa, že tento rok ho čakajú nové výzvy. TASR o tom informuje na základe správ AP a CNBC.



Walmart so sídlom v Bentonville v štáte Arkansas vykázal za 4. štvrťrok, ktorý sa skončil 31. januára 2025, pokles zisku na 5,25 miliardy USD (5,03 miliardy eur) alebo 65 centov na akciu z 5,49 miliardy USD alebo 68 centov na akciu v rovnakom období pred rokom. Upravený zisk na akciu za 4. štvrťrok dosiahol 66 centov.



Tržby reťazca za tri mesiace do konca januára 2025 vzrástli o 4,1 % na 180,55 miliardy USD. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, očakávali vo 4. štvrťroku zisk 65 centov na akciu a tržby 180,07 miliardy USD.



Walmart uviedol, že tržby z elektronického obchodu vzrástli v USA sa počas uplynulého vianočného kvartálu zvýšili o 20 %. Takzvané porovnateľné tržby, v obchodoch otvorených viac ako rok, vo 4. kvartáli vzrástli o 4,6 %. Za celý fiškálny rok do konca januára 2025 tržby Walmartu stúpli o 5 % na 681 miliárd USD.



Spoločnosť uviedla, že v súčasnom roku 2025/2026 stojí pred náročnými výzvami, keďže spotrebitelia si strážia svoje výdavky a clá prezidenta Donalda Trumpa na dovoz z Číny a ďalších krajín ohrozujú jeho model nízkych cien, ktorý je jadrom úspechu Walmartu.



(1 EUR = 1,0434 USD)