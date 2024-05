Tržby Xiaomi v 1. štvrťroku výrazne vzrástli

Peking 23. mája (TASR) - Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi vo štvrtok oznámil výrazný nárast tržieb za 1. štvrťrok 2024. Prispel k tomu najmä veľký dopyt po inteligentných telefónoch. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Xiaomi, tretí najväčší výrobca smartfónov na svete, uviedol, že jeho tržby za tri mesiace do konca marca 2024 vzrástli medziročne o 27 % na 75,51 miliardy jüanov (9,63 miliardy eur). Analytici pritom odhadovali, že tržby za 1. štvrťrok dosiahnu 73,5 miliardy CNY. Bol to najrýchlejší kvartálny rast tržieb spoločnosti za viac ako dva roky.



Čistý zisk v sledovanom období mierne klesol na 4,18 miliardy CNY zo 4,20 miliardy CNY pred rokom, ale prekonal prognózy analytikov, ktorí očakávali zisk 4,07 miliardy CNY.



Predaj smartfónov v Xiaomi vzrástol v minulom štvrťroku takmer o 34 %, čím sa zmenšilo zaostávanie čínskej spoločnosti za lídrami na trhu Samsung Electronics a Apple.



Čínsky koncern Xiaomi koncom marca vtrhol aj na preplnený trh s elektrickými automobilmi v snahe znížiť svoju závislosť od smartfónov. Ku koncu apríla sa objednávky na prvý elektrický sedan SU7 od Xiaomi priblížili k hranici 90.000 kusov. "K 30. aprílu 2024 dosiahli kumulatívne objednávky na SU7 88.063 kusov," uviedla spoločnosť vo štvrtok a dodala, že do polovice mája odovzdala klientom 10.000 áut.



Spoločnosť kótovaná na burze v Hongkongu zároveň informovala, že jej náklady na výskum a vývoj za 1. štvrťrok vzrástli medziročne o viac ako 25 %, "najmä v dôsledku výdavkov na vývoj inteligentných elektromobilov a ďalšie nové iniciatívy".



Cieľom spoločnosti Xiaomi je dodať tento rok 120.000 elektrických vozidiel SU7 v nádeji, že jej model môže nakoniec konkurovať modelom spoločnosti Tesla a podporiť jej širšie ambície.



Veľa popredných technologických firiem v Číne, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete, nedávno investovalo do sektora elektrických vozidiel.



(1 EUR = 7,8414 CNY)