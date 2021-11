Šanghaj 24. novembra (TASR) - Tržby Xiaomi v 3. kvartáli sklamali očakávania trhu. Tempo rastu predaja smartfónov totiž stagnovalo pre zvyšujúcu sa konkurenciu. Akcie spoločnosti v stredu po otvorení trhu padli takmer o 7 %.



Tržby čínskeho výrobcu telefónov a elektroniky za tri mesiace od júla do konca septembra medziročne stúpli o 8,2 % na 78,06 miliardy CNY (10,85 miliardy eur), pričom trh počítal s tržbami na úrovni 79,20 miliardy CNY.



Tržby v kľúčovom segmente mobilných telefónov vzrástli len o 0,4 % na 47,8 miliardy CNY (6,64 miliardy eur). Dodávky smartfónov dokonca medziročne klesli o 5,8 % na 43,9 milióna. Dôvodom boli problémy s dodávkami komponentov. Predaj na domácom trhu v Číne medziročne vzrástol len o 4 %. Celkový predaj smartfónov v Číne klesol o 5 %.



Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol 5,18 miliardy CNY, pričom analytici očakávali 5,09 miliardy CNY.



Xiaomi reaguje na rastúcu konkurenciu na domácom trhu agresívnou maloobchodnou kampaňou v klasických kamenných predajniach. Spoločnosť má v Číne už 10.000 predajní a do dvoch až troch rokov chce ich počet strojnásobiť.



Spoločnosť v marci oznámila, že investuje 10 miliárd USD (8,88 miliardy eur) do produkcie elektromobilov. V utorok (23. 11.) uviedla, že masovú výrobou elektromobilov spustí v 1. polroku 2024.



(1 EUR = 7,1943 CNY; 1 EUR = 1,1259 USD)