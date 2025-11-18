< sekcia Ekonomika
Tržby Xiaomi vzrástli v 3. kvartáli o viac než pätinu
Firma Xiaomi uviedla, že v 3. štvrťroku dosiahla tržby na úrovni 113,1 miliardy jüanov (13,73 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 22,3 %.
Autor TASR
Peking 18. novembra (TASR) - Čínska spoločnosť Xiaomi oznámila za 3. štvrťrok rast tržieb o viac než pätinu. Ešte prudšie vzrástol upravený čistý zisk, kde rast prekonal 80 %. Výsledky firmy, ktorá je známa najmä výrobou inteligentných telefónov, podporil okrem predaja samotných smartfónov aj výrazný nástup na trh s elektrickými vozidlami. Informovala o tom agentúra Reuters.
Firma Xiaomi uviedla, že v 3. štvrťroku dosiahla tržby na úrovni 113,1 miliardy jüanov (13,73 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 22,3 %. Napriek tomu však zaostala za očakávaniami analytikov. Tí predpokladali rast tržieb na 116,5 miliardy jüanov.
Na druhej strane, čistý zisk upravený o mimoriadne položky prekonal očakávania analytikov. Dosiahol 11,3 miliardy jüanov, čo medziročne predstavuje rast o 80,9 %. Aj analytici počítali s výrazným rastom, predpokladali však, že upravený zisk dosiahne 10,3 miliardy jüanov.
(1 EUR = 8,2398 CNY)
Firma Xiaomi uviedla, že v 3. štvrťroku dosiahla tržby na úrovni 113,1 miliardy jüanov (13,73 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 22,3 %. Napriek tomu však zaostala za očakávaniami analytikov. Tí predpokladali rast tržieb na 116,5 miliardy jüanov.
Na druhej strane, čistý zisk upravený o mimoriadne položky prekonal očakávania analytikov. Dosiahol 11,3 miliardy jüanov, čo medziročne predstavuje rast o 80,9 %. Aj analytici počítali s výrazným rastom, predpokladali však, že upravený zisk dosiahne 10,3 miliardy jüanov.
(1 EUR = 8,2398 CNY)