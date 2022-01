Tržby z predaja francúzskeho koňaku vzrástli vlani takmer o tretinu

Paríž 17. januára (TASR) - Tržby z predaja francúzskeho koňaku vzrástli v minulom roku takmer o tretinu, k čomu prispel najmä zvýšený dopyt zo strany spotrebiteľov v USA a Číne. Najmä Číňania začali vo zvýšenej miere kupovať prémiový produkt z francúzskeho regiónu Cognac, pričom objem predaja sa v tejto krajine zvýšil o viac než polovicu.



Ako v pondelok uviedla asociácia výrobcov koňaku BNIC, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters, tržby z predaja tohto produktu dosiahli vlani 3,6 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2020 to znamená rast o 31 %. Objem predaja vzrástol o 16 % na 223,2 milióna fliaš.



"Tempo rastu odráža skutočné zotavenie trhu s koňakom," uviedlo BNIC, pričom dodalo, že tržby boli vyššie aj v porovnaní s rokom 2019, teda pred nástupom pandémie. Združenie zároveň odhaduje, že dopyt po koňaku sa bude pozitívne vyvíjať aj v nasledujúcich mesiacoch, a to vo všetkých regiónoch.



Objem predaja na najväčšom trhu pre koňak, ktorým sú Spojené štáty, vzrástol vlani o 11 % na 115 miliónov fliaš. Omnoho výraznejší rast predaja evidovali producenti koňaku v Číne, ktorá je pre nich druhým najväčším trhom. Do najväčšej ázijskej ekonomiky sa vlani vyviezlo 34 miliónov fliaš, čo predstavuje rast o 56 %.



Dopyt po koňaku sa zvýšil aj na európskom trhu, tempo rastu však bolo miernejšie. V Európe sa vlani predalo 37,1 milióna fliaš koňaku, čo predstavuje rast o 8 %.