Tržby z predaja luxusného tovaru by mali dosiahnuť 305 mld. eur

Paríž 22. júna (TASR) - Tržby z predaja luxusného tovaru by mali tento rok vzrásť minimálne o 6 % na 305 miliárd eur. Uviedla to v najnovšom odhade poradenská spoločnosť Bain, ktorá vychádza z vysokého dopytu v USA a Európe po prémiových hodinkách, šperkoch a obuvi, napriek vojne na Ukrajine a vysokej inflácii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Bain predpokladá, že celosvetové tržby z predaja luxusných výrobkov dosiahnu tento rok v prípade najkonzervatívnejšieho odhadu 305 miliárd a v prípade optimistickejšieho scenára približne 330 miliárd eur. V predchádzajúcej prognóze stanovila spoločnosť hornú hranicu tržieb na úrovni 310 miliárd eur.



Spoločnosť Bain zlepšila odhad v reakcii na súčasný vysoký dopyt. Záujmom o luxusné výrobky neotriasli ani výkyvy na amerických trhoch či obavy z prepadu ekonomiky do recesie. Mínusovým faktorom súčasného vývoja na trhu s luxusom je pokles dopytu zo strany Rusov. Pred inváziou Ruska na Ukrajinu sa Rusi na domácom aj globálnom trhu s týmto tovarom podieľali približne 2 až 3 %.



Spoločnosť okrem toho upravila smerom nahor výsledky za rok 2021. Zatiaľ čo pôvodne uvádzala globálne tržby z predaja luxusných výrobkov v minulom roku na úrovni 283 miliárd eur, teraz výšku tržieb upravila na 288 miliárd eur.