Trenčiansky kraj chce postaviť dva obytné domy

Trenčín 24. júna (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce postaviť v rámci deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb (DSS) Adamovské Kochanovce dva obytné domy, každý s dvoma bytovými jednotkami. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnil TSK vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Cieľom projektu deinštitucionalizácie je umožniť klientom zariadenia žiť plnohodnotný, dôstojný a nezávislý život v prirodzenom sociálnom prostredí, zabezpečiť im súkromie, možnosti sebarealizácie, pracovnej a sociálnej integrácie podľa ich vlastného výberu, možností a schopností. Projekt deinštitucionalizácie DSS Adamovské Kochanovce schváli poslanci Zastupiteľstva TSK.



Kraj chce prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu postaviť obytný dom v obci Chocholná-Velčice v Trenčianskom okrese, predpokladaná hodnota zákazky je 597.372 eur bez DPH. Podobný dom s dvoma bytovými jednotkami chce kraj postaviť aj v Trenčíne, kde je predpokladaná hodnota zákazky 582.410 eur.



Lehota na predkladanie ponúk je pri oboch verejných obstarávaniach do 20. júla, nové domovy pre klientov DSS by mali byť postavené do 18 mesiacov od zadania zákazky.