Trenčiansky kraj doplatí zmluvným prepravcom viac ako 2,33 milióna eur
Slovenskej autobusovej doprave (SAD) Prievidza doplatí kraj 458.264 eur, SAD Trenčín viac ako 1,87 milióna eur.
Autor TASR
Trenčín 25. mája (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) doplatí zmluvným prepravcom náhradu za preukázanú stratu za služby vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave za minulý rok viac ako 2,33 milióna eur. Úhradu schválili na pondelkovom zasadnutí poslanci Zastupiteľstva TSK.
Slovenskej autobusovej doprave (SAD) Prievidza doplatí kraj 458.264 eur, SAD Trenčín viac ako 1,87 milióna eur. Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave za rok 2025 bola v prípade SAD Prievidza takmer 12,44 milióna eur, v prípade SAD Trenčín takmer 23,7 milióna eur.
„Výška preukázanej straty za rok 2025 je ovplyvnená najmä konsolidáciou, ktorej cieľom je ozdravenie verejných financií. Pre regionálnu autobusovú dopravu to znamenalo rast cien takmer všetkých nákladových komodít minimálne o výšku miery inflácie, ktorá v roku 2025 dosiahla úroveň štyri percentá,“ doplnil Roman Stovička, poverený riadením odboru dopravy Úradu TSK.
V roku 2025 poskytol TSK zo svojho rozpočtu mesačné preddavky pre SAD Prievidza vo výške 11,95 milióna eur, pre SAD Trenčín vo výške 21,75 milióna eur. TSK uhradí dopravcom doplatok náhrady preukázanej straty do 15 dní od nadobudnutia platnosti uznesenia Zastupiteľstva TSK.
