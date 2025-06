Pokračujú v rekonštrukcii telocviční školy v Považskej Bystrici

Považská Bystrica 13. júna (TASR) - Moderné, energeticky efektívnejšie a bezpečnejšie prostredie na pohybové aktivity má priniesť komplexná rekonštrukcia telocviční Strednej odbornej školy (SOŠ) strojníckej v Považskej Bystrici. Investícia predstavuje viac ako milión eur, práce by mali byť hotové do konca leta. Informovala o tom Patrícia Mutňanská z komunikačného odboru Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



Rekonštruovaný dvojpodlažný objekt v priestoroch SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici pozostáva z dvoch telocviční, ich zázemia a pridružených priestorov. „Táto telocvičňa bude viac-menej ako nová. Zostávajú len okná a šatne, ktoré sa vymieňali pred pár rokmi. Pribudnú úplne nové rozvody elektriny, vzduchotechnika, nová zateplená strecha a zníženiu energetickej náročnosti dopomôže aj zateplenie obvodového plášťa budovy,” povedal predseda TSK Jaroslav Baška.



Súčasťou stavebných prác bude tiež výmena podlahových krytín oboch telocviční, inštalácia strešných fotovoltických zariadení či osadenie jedinečnej lezeckej steny na priečelí budovy.



Na rekonštrukciu získal podľa Bašku kraj financie z Fondu na podporu športu vo výške viac ako 750.000 eur, zvyšok investície zaplatí z vlastných zdrojov. SOŠ strojnícka v Považskej Bystrici je prvou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorá využije tento finančný mechanizmus.



Súčasne prebieha aj investícia do debarierizácie, ktorá zabezpečí podporu inkluzívneho vzdelávania. V rámci 38 krajských stredných škôl má SOŠ strojnícka v Považskej Bystrici najvyšší počet žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania, v aktuálnom školskom roku je to takmer 300 študentov. Okrem toho sa uchádza aj o zaradenie medzi centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy.