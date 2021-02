Trenčiansky kraj pripravuje vydanie ekomapy

Trenčín 10. februára (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pripravuje vydanie ekomapy kraja. Určená bude všetkým, ktorí chcú byť v rámci svojich spotrebiteľských návykov čo najviac šetrní k životnému prostrediu.



Ako informoval Martin Macíček z Oddelenia životného prostredia a územného plánovania Úradu TSK, do mapy s environmentálnym posolstvom budú postupne zapracované informácie o bioobchodoch, prevádzkach ekologického poľnohospodárstva, opravovniach i odpadových zberných dvoroch.



„V súčasnosti riešime proces fungovania ekomapy, to znamená, akým spôsobom sa budú nahrávať údaje do databázy. Rátame aj s pomocou verejnosti, ktorá nám bude môcť informácie do mapy zasielať,“ uviedol Macíček.



Ako dodal, základné menu v podobe prvotných informácií je spracované, pilotný test mapy plánuje TSK na svojom webe spustiť vo februári a v marci.