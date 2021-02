TSK sa opätovne snaží predať areál bývalého gymnázia v Handlovej

Handlová 17. februára (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa opätovne snaží predať budovu bývalého gymnázia v Handlovej a jeho celý areál. Podmienky odpredaja zverejnil na svojej internetovej stránke, záujemcovia sa môžu do súťaže hlásiť do 11. marca.



Predmetom predaja je viacero parciel pozemkov, ktoré sú definované v liste vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a záhrady. Súčasťou súťaže je i predaj budovy školy, budovy dielní, oplotenia a vonkajších úprav.



Objekt školy je dvojpodlažná budova, čiastočne podpivničená. Na jej prízemí sa nachádza kuchyňa, jedáleň, kabinety a hygienické zariadenia. Na prvom podlaží sú umiestnené učebne, kabinety a hygienické zariadenia, na druhom poschodí má učebne, hygienické zariadenie a kabinety. Školu postavili v roku 1948.



Záujemcovia o majetok môžu svoje ponuky predložiť do 11. marca, uviesť musia i zámer využitia. TSK požaduje tiež finančnú zábezpeku v hodnote 106.554 eur.



Bývalú školu chcela krajská samospráva už predať. Ešte koncom roka 2019 schválila príslušná komisia pri krajskom zastupiteľstve odpredaj majetku formou osobitného zreteľa jednej súkromnej spoločnosti, ktorá tam deklarovala záujem vybudovať domov sociálnych služieb pre seniorov, čo kritizovali viacerí krajskí poslanci. Materiál na nasledujúcom rokovaní koncom novembra 2019 nakoniec TSK stiahol.