Zrušili súťaž na prímestskú dopravu na Považí a hornej Nitre

Trenčín 6. februára (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zrušil verejné obstarávanie na dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme na území kraja. Dôvodom je výrazné prekročenie predpokladanej hodnoty zákazky v predkladaných ponukách. TSK vyhlási novú súťaž. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



Výberové konanie bolo rozdelené na dve časti - región Považie a región horná Nitra. Prostredníctvom súťaže kraj hľadal dopravcov, ktorí by zabezpečili prímestskú autobusovú dopravu v TSK od 31. októbra 2023, po skončení dovtedy platných zmlúv s dopravcami, na obdobie 10 rokov.



Súčet najnižších ponúk podaných v rámci súťaže výrazne presiahol predpokladanú hodnotu zákazky. TSK by tak pri rozpočtovaných príjmoch vynakladal viac ako polovicu financií z rozpočtu na zabezpečenie služieb prímestskej autobusovej dopravy.



Keďže súťaž nebola v stanovenom termíne ukončená, TSK rozhodnutiami v správnom konaní uložil dopravcom (SAD Trenčín, SAD Prievidza) povinnosť poskytovať služby prímestskej autobusovej dopravy na území kraja do 30. októbra 2025.



"V blízkej dobe vyhlásime nové verejné obstarávanie, TSK zároveň analyzuje možnosť založenia a prevádzkovania vlastného dopravného podniku. Kraj ubezpečuje verejnosť, že služby prímestskej autobusovej dopravy na jeho území sú zabezpečené do 30. októbra 2025 a zrušením verejného obstarávania nedochádza k ohrozeniu ich kontinuálneho poskytovania," zdôraznila Kukučková.