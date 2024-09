TSMC chce pomôcť vytvoriť sieť dodávateľov v Nemecku a Japonsku

Tchaj-pej 2. septembra (TASR) - Taiwan chce pomôcť domácim dodávateľom v oblasti špičkových technológií usadiť sa v blízkosti závodov, ktoré buduje polovodičový gigant Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) v Nemecku a v Japonsku. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



V Nemecku je prvotným cieľom Taiwanu pomôcť dodávateľským firmám etablovať sa v oblasti umelej inteligencie (AI). Uviedol to taiwanský minister hospodárstva Chu-ej Kchuo v rámci príprav na veľtrh Semicon Taiwan, ktorý by mal prilákať desaťtisíce návštevníkov a vystavovateľov z odvetvia polovodičov a umelej inteligencie z 56 krajín.



TSMC stavia továreň vo východonemeckom meste Drážďany, kde chce v roku 2027 spustiť výrobu čipov pre automobilový priemysel. Prvý európsky závod tohto ázijského technologického giganta by mal vytvoriť 2000 pracovných miest. Do projektu sú okrem TSMC zapojené aj spoločnosti Bosch, Infineon a NXP Semiconductor, ktoré už sídlia v Drážďanoch.



Taiwan chce tiež pomôcť s budovaním dodávateľskej základne v Japonsku v prefektúre Kjúšú, aby tam TSMC mohol čo najskôr začať výrobu.



Clark Tseng z priemyselného združenia Semi Taiwan hovoril o 20 až 30 dodávateľoch z rôznych sektorov, ktorí by sa mali usadiť v Kjúšú. V Nemecku by podľa neho mala byť situácia "podobná".