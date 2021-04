TSMC investuje 100 miliárd USD do zvýšenia výroby polovodičov

Taipei 1. apríla (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov, spoločnosť Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), vo štvrtok oznámil, že plánuje v najbližších troch rokoch investovať 100 miliárd USD (80,29 miliardy eur) do uspokojenia rastúceho dopytu, keďže globálny nedostatok čipov zasiahol automobilový priemysel a ďalšie odvetvia.



Aj americký gigant v oblasti čipov, koncern Intel, už minulý týždeň predstavil plány na investovanie 20 miliárd USD do výstavby dvoch nových závodov na zvýšenie výroby doma aj v Európe.



Tieto kroky prichádzajú v čase, keď sa štáty aj podniky po celom svete snažia znížiť svoju závislosť od dodávok polovodičov z Ázie, ktoré sa používajú v čoraz širšej škále produktov vrátane automobilov.



Taiwanské podniky na výrobu čipov sú jedny z najväčších a najvyspelejších na svete a európski a americkí výrobcovia automobilov sa obracajú na Taipei, aby im pomohol vyriešiť problémy s nedostatkom týchto komponentov.



TSMC, najväčší svetový zmluvný výrobca mikročipov uviedol, že jeho nové investičné plány zvýšia výrobnú kapacitu, aby mohol udržať krok s dopytom. Nespresnil, kde budú nové závody postavené.



„Vstupujeme do obdobia vyššieho rastu, pretože sa očakáva, že viacročné trendy, ako sú siete 5G a High Performance Computing, prinesú v najbližších niekoľkých rokoch vysoký dopyt po našich technológiách polovodičov,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Navyše, pandémia ochorenia COVID-19 urýchľuje digitalizáciu po všetkých stránkach.“ TSCM ďalej poznamenal, že automobilový priemysel je jeho najvyššou prioritou, ale upozornil, že jeho továrne už bežia na plný výkon.



Nedostatok polovodičov spôsobili zmeny priorít dodávateľského reťazca v dôsledku pandémie koronavírusu, ktorá prinútila mnohých významných výrobcov automobilov pozastaviť alebo znížiť výrobu. Ale automobilový priemysel sa začal zotavovať oveľa rýchlejšie, ako sa čakalo. Výrobcovia čipov sa však medzitým preorientovali na dodávky pre producentov výpočtovej techniky, smartfónov a herných konzol pre blokády, ktoré ľudí prinútili zostať doma a pracovať a vzdelávať sa na diaľku.



Väčšina tovární TMSC sa nachádza na Taiwane, kde sa špecializujú na výrobu najmenších a najrýchlejších čipov na svete. Spoločnosť minulý rok uviedla, že plánuje investovať 12 miliárd USD do najmodernejšej výroby polovodičov v Arizone, kde má jeden z dvoch závodov v Spojených štátoch.



TSMC dodal, že sa pokúsi zvýšiť výrobu čipov, ale zhoršujúce sa sucho by mohlo brániť jeho plánom a vláda na ostrove už varovala, že sa pripravuje na „najhoršie“. Výroba polovodičov je totiž odvetvie náročné na vodu. Problémy so suchom sa objavili po tom, ako sa Taiwanu vlani vyhli tajfúny, prvý raz za 56 rokov, takže hladina vody v niektorých nádržiach je veľmi nízka.



(1 EUR = 1,1725 USD)