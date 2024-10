TSMC plánuje viac závodov na výrobu čipov v Európe

Tchaj-pej 14. októbra (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) plánuje viac závodov v Európe so zameraním na trh s čipmi umelej inteligencie (AI). Uviedol to v pondelok taiwanský minister pre vedu a technológiu Wu Čcheng-wen. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Wu Čcheng-wen nešpecifikoval časový plán ďalšej expanzie taiwanského výrobcu čipov v Európe, kde už začal s výstavbou prvej továrne v Drážďanoch.



Spoločnosť TSMC v e-mailovom vyhlásení uviedla, že sa naďalej zameriava na svoje súčasné projekty globálnej expanzie a momentálne nemá žiadne nové investičné plány.



TSMC, najväčší svetový producent čipov, ktorý vyrába väčšinu svojich polovodičov na Taiwane, aktuálne investuje miliardy dolárov do nových lokalít v USA, Japonsku a Nemecku. Čiastočne sa tak snaží zabezpečiť sa pred rastúcim geopolitickým napätím s Čínou.



V auguste začal s výstavbou novej továrne na čipy za desať miliárd eur v nemeckých Drážďanoch. Bude to jeho prvá továreň v Európskej únii. Približne polovicu financií na tento projekt pokryjú štátne dotácie, pričom výroba sa má spustiť do konca roka 2027.



Wu Čcheng-wen povedal, že najdôležitejším segmentom bude trh s AI vrátane čipov pre Nvidia a Advanced Micro Devices v USA. Nové príležitosti pre TSMC môžu ponúknuť aj iné polovodičové spoločnosti s alternatívnym dizajnom vrátane tých na európskom trhu. TSMC ich hľadá pri plánovaní svojich ďalších fabrík.



Zatiaľ čo etablovaní európski výrobcovia čipov, ako NXP Semiconductors a Infineon Technologies sa zameriavajú najmä na vyspelé technológie pre priemyselný a automobilový sektor, v Európe sa objavilo množstvo dizajnérov čipov novej generácie vrátane nemeckých Black Semiconductor a Axelera AI v Holandsku.



Zámorské továrne TSMC vytvárajú príležitosti aj pre dodávateľov v ich okolí, aby si zabezpečili kontrakty. Pre lokalitu v Drážďanoch sa zdá, že víťazom je Česká republika, keďže Praha a Tchaj-pej v minulých rokoch prehĺbili svoje vzťahy.



Taiwanská vláda podľa ministra zvažuje podporu pri investíciách do českej lokality, ktorá je blízko Drážďan. Snaží sa tiež podporiť spoločné výskumné a vývojové programy pre akademikov na Taiwane a v Česku.



Praha má oficiálne diplomatické vzťahy s Pekingom, no nadviazala aj užšie obchodné a neformálne vzťahy s Tchaj-pejom. Za uplynulý rok do Českej republiky cestovalo niekoľko vysokých taiwanských predstaviteľov vrátane Wu Čcheng-wena.