Taipei 7. októbra (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) vykázal za 3. štvrťrok 2022 nárast tržieb, ktorý prekonal aj odhady ekonómov. To signalizuje, že najväčší zmluvný výrobca čipov na svete ťaží zo svojho postavenia na trhu aj napriek spomaľovaniu tohto odvetvia priemyslu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Konkrétne, tržby TSMC vzrástli v 3. štvrťroku o 48 % na približne 613 miliárd taiwanských dolárov (19,69 miliardy eur). Analytici predpovedali koncernu tržby v priemere 603 miliárd TWD.



V samotnom septembri však tržby TSMC medzimesačne klesli o zhruba 4,5 % na 208,25 miliardy TWD.



Ďalší výrobcovia čipov pritom v uplynulých týždňoch varovali, že čelia problémom na trhu, pričom zásoby ich produktov stúpajú a objednávky sa znižujú, a to ako od dátových centier, tak od výrobcov spotrebnej techniky.



Kórejská spoločnosť Samsung Electronics v piatok oznámila svoj prvý pokles prevádzkového zisku od roku 2019.



TSMC sa v rámci diverzifikácie snaží okrem výrobcov elektroniky zamerať aj na iných odberateľov, ako sú producenti vozidiel novej generácie, aby zabezpečil svoj rast.



(1 EUR = 31,125 TWD)