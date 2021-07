TSMC zaznamenal v 2. štvrťroku nárast tržieb o 20 %

Tchaj-pej 9. júla (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) oznámil za 2. štvrťrok 2021 nárast tržieb o 20 %, keďže sa snažil uspokojiť dopyt po čipoch v automobilovom priemysle aj v ďalších odvetviach.



Tržby spoločnosti za tri mesiace do konca júna dosiahli 372,1 miliardy nových taiwanských dolárov (11,22 miliardy eur), čo je v súlade s priemerným odhadom analytikov na úrovni 371,3 miliardy TWD.



Tržby za samotný jún pritom stúpli medziročne o 23 % na 148,5 miliardy TWD.



Podľa analytikov nadmerný dopyt a obmedzená ponuka čipov zvyšuje "cenovú silu" spoločnosti TSMC, ktorá však zároveň masívne investuje do rozšírenia výroby, čo jej pomôže zvýšiť náskok pred konkurenciou.



Začiatkom tohto týždňa automobilky Daimler a Jaguar Land Rover (JLR) varovali, že pretrvávajúci nedostatok čipov bude naďalej brzdiť ich predaj, pričom JLR uviedol, že jeho dodávky v 2. štvrťroku budú o 50 % horšie, ako sa pôvodne predpokladalo.



Spoločnosť United Microelectronics Corp., menší konkurent TSMC, v stredu (7. 7.) uviedla, že dopyt po čipoch môže naďalej prekonávať ponuku až do roku 2023.



(1 EUR = 33,155 TWD)