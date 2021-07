TSMC zvažuje výstavbu tovární na čipy v Nemecku a Japonsku

Taipei 26. júla (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), najväčší zmluvný výrobca čipov na svete, v pondelok uviedol, že preskúma možnosti vybudovania nových závodov v Nemecku a Japonsku. Dodal však, že diskusie sú stále vo „veľmi raných fázach“.



Predseda predstavenstva TSMC Mark Liu na výročnom stretnutí akcionárov v pondelok vyhlásil, že to, či sa vybudujú nové továrne v zámorí, bude závisieť od dopytu klientov. Uviedol pritom, že TSMC komunikuje s významnými nemeckými klientmi s cieľom zistiť, či by bolo vybudovanie prvého európskeho závodu TSMC na výrobu čipov v krajine efektívne. „Diskusie sú stále v počiatočných fázach,“ povedal Mark Liu. Dodal, že aj prípadné spustenie výroby v Japonsku bude závisieť od dopytu a nákladov.



Spoločnosť TSMC minulý rok oznámila, že vybuduje továrne v americkom štáte Arizona. Liu v tejto súvislosti poznamenal, že približne 70 % klientov spoločnosti je zo Spojených štátov.



Výrobcovia na celom svete zápasia s nedostatkom čipov, ktorý odštartovala pandémia ochorenia COVID-19 a s ňou spojené blokády, ktoré boli mimoriadne prísne najmä počas prvej vlny. Na TSMC sa preto obrátili viaceré štáty, ktoré majú záujem o výrobu čipov na svojom území, aby si zabezpečili ich dodávky. TSMC má totiž najpokročilejšiu technológiu na výrobu polovodičov na svete.