T.Taraba zvýšil financie v programe Obnov dom o takmer 55 miliónov eur

Bratislava 12. februára (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) rozhodol o zvýšení šiestej výzvy z programu Obnov dom o ďalších 54,34 milióna eur. Príležitosť získať dotáciu 19.000 eur budú mať majitelia rodinných domov, ktorí o ňu požiadali na prelome rokov 2024 a 2025. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



"Úspešne pokračujeme v doručovaní skutočnej pomoci ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú a spĺňajú podmienky na získanie dotácie. Zvýšením financií umožníme obnoviť ďalších takmer 3000 rodinných domov. A to z pôvodných 1500 až na 4360 žiadateľov, ktorí sa do 15. januára 2025 zapojili do šiestej výzvy," povedal Taraba.



Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík priblížil, že pôvodná výška finančných prostriedkov 28,5 milióna eur sa zvýšila na 82,84 milióna eur. "Alokáciu v štandardnej šiestej výzve sme zvýšili z nevyužitých prostriedkov mimoriadnej povodňovej výzvy a z úspor na vyplatených žiadostiach o platbu, keďže nie každý majiteľ rodinného domu využil na obnovu 19.000 eur," vysvetlil.



MŽP deklaruje, že bude aj naďalej pokračovať v adresnej a efektívnej pomoci ľuďom. V procese prípravy je rozšírenie výzvy pre domácnosti, ktoré sú ohrozené energetickou chudobou. Nízkopríjmové domácnosti tak budú môcť opäť požiadať o nenávratný finančný príspevok v hodnote 10.000 eur na čiastkovú obnovu ich staršieho domu. K žiadosti nebude potrebný energetický certifikát, rovnako sa počíta s vyplácaním záloh do výšky 5000 eur. "Podrobnosti upravenej mimoriadnej výzvy envirorezort včas zverejní," dodal odbor komunikácie.