Cestovný lístok zaistí aj vstup do thermalparkov na Žitnom ostrove

Trnava 15. októbra (TASR) – Spiatočný lístok na vlak, celodenný vstup do thermalparkov v Dunajskej Strede a Veľkom Mederi a bezplatnú autobusovú dopravu medzi železničnou stanicou a akvaparkmi môže začať využívať cestujúca verejnosť. Umožní jej to nový projekt - aquapass, ktorý uvádza Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj. Informovala o tom Katarína Čučková z KOCR.



KOCR projekt pripravila s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK), Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Žitný ostrov a aquaparkmi Thermalpark a Thermal Corvinus. Zameraný je na spoznávanie Žitného ostrova. Aquapass je učený tým, ktorí prídu vlakom zo smeru Bratislava hlavná stanica, Nové Zámky, Kúty, Trnava, Nitra, Komárno a Štúrovo so spiatočným lístkom zakúpeným v pokladnici na železničnej stanici. Po príchode vlaku môžu následne vo vybraných časoch využiť bezplatnú autobusovú dopravu do akvaparkov.



„Som veľmi rád, že sa nám podarilo spojiť viacerých partnerov. Táto destinácia, známa svojou výbornou gastronómiou, je vďaka tomu dobrým tipom na celodenný výlet,“ objasnil predseda KOCR Pavol Kalman. Riaditeľ Thermalparku Gabriel Somogyi doplnil, že sa zrodil dlhoočakávaný produkt. „Je to skvelý príklad na spoluprácu subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu,“ konštatoval. Podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefa Viskupiča sú akvaparky jedným z odvetví, ktoré pandémia zasiahla najviac. "Rozhodli sme sa zatraktívniť ich prostredníctvom výhodných balíčkov,“ zdôvodnil projekt.