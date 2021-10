Trnavský samosprávny kraj nadviazal spoluprácu so spoločnosťou Bizzcom

Trnava/Bučany 8. októbra (TASR) – S cieľom koordinovanej podpory rozvoja inovačného potenciálu regiónu v oblasti mikroelektroniky a farmaceutického priemyslu nadviazali spoluprácu Trnavský samosprávny kraj a spoločnosť Bizzcom, s. r. o., so sídlom v Bučanoch pri Trnave. Svoj úmysel spečatili podľa informácií predsedu TTSK Jozefa Viskupiča podpisom dvoch dohôd o spolupráci vo štvrtok (7. 10.).



"Bližšie sme sa spoznali na júnovom podujatí Z regiónov do sveta, na ktorom sme spolu s ministerstvom zahraničných vecí prezentovali možnosti podpory exportu slovenských firiem pôsobiacich v Trnavskom kraji. Veľmi ma teší, že začíname spolupracovať na rozvoji inovačného potenciálu v našom regióne. Nadviazali sme aj dlhodobé partnerstvo za účelom spolupráce pri realizácii projektov v oblasti mikroelektroniky, ktoré sú zaradené medzi dôležité projekty spoločného európskeho záujmu známe pod skratkou IPCEI. Vnímam to aj ako príležitosť pre stredoškolákov aj študentov trnavských univerzít, ktorí získajú ďalší priestor pre svoj rozvoj," vyjadril sa Viskupič.



Subjekty budú hľadať vhodnú lokalitu pre nové centrum výskumu a vývoja, na čo budú nadväzovať ďalšie aktivity v oblasti inovácií. Kraj ponúkne spoločnosti konzultácie v oblasti spolufinancovania projektov z verejných zdrojov. Obe strany sa podľa Viskupiča dohodli aj na strategicky dôležitých a vzájomne prospešných aktivitách ako modernizácia stredoškolského vzdelávacieho systému na území TTSK či zelená a digitálna transformácia.



"Naším jednoznačným záujmom je tvoriť dlhodobé partnerstvá s verejnými inštitúciami či univerzitami a byť zapojení do inovačného ekosystému. Považujeme za dôležité rozvíjať trnavský región, v ktorom pôsobíme," skonštatoval majiteľ spoločnosti Branislav Rabara.



Spoločnosť bola založená v roku 2007 a zaoberá sa robotikou, automatizáciou procesov a výrobou automatizovaných strojov. Partnerom spoločnosti aj TTSK v oblasti výskumu a vývoja je Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Trnave.