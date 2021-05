Trnavský kraj stála zimná údržba menej ako za posledných päť rokov

Trnava 21. mája (TASR) - Obdobie údržby cestných komunikácií v zimnej sezóne 2020/2021 v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) trvalo od novembra do marca. Reorganizáciou práce a nasedením novej techniky zaznamenala Správa a údržba ciest (SÚC) TTSK pri vyšších výkonoch najnižšie náklady za uplynulých päť rokov. Teraz sú mechanizmy vďaka svojej multifunkčnosti nasadené na letnú údržbu. Informoval o tom riaditeľ SÚC TTSK Dalibor Trebichalský.



V predchádzajúcich sezónach bola na zimnú údržbu vynakladaná suma od 4 do 4,6 milióna eur, skončená zimná údržba stála podľa Trebichalského o zhruba 800.000 eur menej.



SÚC udržiavala predovšetkým cesty druhej a tretej triedy v správe kraja. Na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest sa starala aj o cesty prvej triedy v Trnavskom a Bratislavskom kraji. Spolu išlo o približne 2000 kilometrov pozemných komunikácií, čo je porovnateľné s predchádzajúcou sezónou. Na zabezpečovaní zimnej údržby sa podieľalo 62 dispečerov a 150 vodičov. SÚC do zimy nasadila nové mechanizmy, ktoré boli zaobstarané vo verejných súťažiach podľa Trebichalského za zhruba 13 miliónov eur s DPH, pričom došlo k úspore, keď na obnovu techniky bolo pôvodne vyčlenených až 15 miliónov eur. Nákup zahŕňal okrem iného 34 sypačov s nadstavcami na zimnú i letnú údržbu, 20 univerzálne použiteľných traktorov, vozidlá pre čaty a ďalšie, spolu 95 nových vozidiel.



„Zmeny v systéme práce, ale aj nákup novej techniky sa ukázali ako správne a pomohli nám zvýšiť efektivitu údržby. Dlhotrvajúce chladné a snežné počasie zimy v porovnaní s minulými rokmi spôsobilo nárast výkonov na cestách. Oproti minulej sezóne išlo v prípade pluhovania o nárast o 1060 %. Aby boli cesty bezpečné, použili sme až o 206 % väčšie množstvo posypového materiálu. Napriek tomu sme zaznamenali zníženie prevádzkových nákladov,“ skonštatoval predseda TTSK Jozef Viskupič.



Trebichalský verí, že efektívne využívanie novej techniky sa odrazí aj na spokojnosti cestujúcej verejnosti.