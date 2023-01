Trnavský kraj opäť vyhral anketu o najatraktívnejšieho zamestnávateľa

Trnava 27. januára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) obhájil úspech z uplynulého roka a znovu sa v ankete Najatraktívnejší zamestnávateľ umiestnil na druhom mieste. Do kategórie štátna a verejná správa bolo nominovaných 20 zamestnávateľov vrátane štyroch samosprávnych krajov, informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



O víťazovi 11. ročníka ankety rozhodla verejnosť hlasovaním. "Sme najúspešnejší spomedzi všetkých samospráv, umiestnenie je pre nás potvrdením, že zlepšujeme manažment ľudských zdrojov či starostlivosť o kolegov vrátane rozvoja odborných aj osobnostných predpokladov. Zároveň je to pre nás motiváciou aj naďalej ponúkať uchádzačom atraktívne podmienky a priestor na kariérny i osobnostný rast. Ocenenie je výsledkom spolupráce kolegov nášho úradu v zmysle motta 'Spolu tvoríme kraj' a úspechom kolegov z odboru ľudských zdrojov," povedal Viskupič. TTSK sa v rámci svojej stratégie rozvoja kraja sústredí na konkrétne oblasti, ako vzdelávanie, zdravotníctvo, kultúra a cestovný ruch, sociálne služby či správa a údržba regionálnych ciest.



Riaditeľka odboru ľudských zdrojov Úradu TTSK Dušana Sadloňová považuje za dôležité, aby boli zamestnanci, ktorí sú kľúčovým faktorom fungovania kraja, motivovaní a spokojní. TTSK pri nábore zamestnancov uplatňuje objektívnu a veľmi efektívnu metódu pohovorov. Na úrade prebieha aj program Mladí na úrade, vďaka ktorému majú študenti vysokých škôl príležitosť nadobúdať pracovné skúsenosti na viacerých organizačných útvaroch. Pre jednoduchší vstup na novú pracovnú pozíciu či začlenenie do tímu vytvoril kraj program, v rámci ktorého má každý nováčik svojho mentora. Tiež pravidelne hodnotí a finančne odmeňuje výkony svojich zamestnancov. Okrem toho rozvíja ich zručnosti a znalosti prostredníctvom školení a kurzov a ponúka rôzne sociálne benefity či príspevky.