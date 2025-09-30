< sekcia Ekonomika
Trnavský kraj organizuje podujatie pre žiakov končiacich ročníkov ZŠ
Autor TASR
Trnava 30. septembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) organizuje aj tento rok podujatie Kam na strednú, určené najmä pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl (ZŠ). Počas októbra sa uskutoční v troch mestách. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.
Festival odštartuje vo štvrtok 2. októbra v trnavskej športovej hale. Ponúkne nielen prehľad študijných odborov na 44 krajských stredných školách, ale aj sprievodný program, ukážky prác a mimoškolskej činnosti študentov či workshopy. Paralelne bude na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave podujatie Študuj dopravu.
Žiaci si môžu otestovať svoje zručnosti v krajskom Talent centre už od siedmej triedy. „Neskôr im ponúkame užitočnú brožúru a festival župných stredných škôl v troch mestách. V neposlednom rade môžu konkrétne školy navštíviť v rámci dní otvorených dverí,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič. Podujatie Kam na strednú bude pokračovať 9. októbra v senickom kultúrnom dome a 16. októbra na Strednej odbornej škole vidieka v Dunajskej Strede.
Súčasťou programu bude okrem iného aj prezentácia Talent centra a Centra popularizácie fyziky. Na podujatí sa zúčastnia aj zástupcovia spoločností a firiem, ktoré spolupracujú so strednými školami v rámci duálneho vzdelávania, zástupcovia organizácie zabezpečujúcej psychologickú pomoc IPčko aj Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.
