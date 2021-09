TTSK sa zapojí do Európskeho týždňa mobility, ponúkne aj bezplatnú dop

Trnava 16. septembra (TASR) – V rámci Európskeho týždňa mobility, ktorý sa koná od 16. do 22. septembra, sa do kampane v Trnavskom samosprávnom kraji zapojili traja zmluvní dopravcovia a aj múzeá a galérie v pôsobnosti kraja. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



V posledný deň Európskeho týždňa mobility, ktorý pripadá na Svetový deň bez áut, budú môcť všetci obyvatelia cestovať prímestskými autobusmi zdarma. Tentokrát sa nebude potrebné preukázať platným vodičským preukazom. Dopravcovia ARRIVA Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica pripravili aj rôzne súťaže, do ktorých sa môžu cestujúci zapojiť.



"Rozvoj udržateľnej mobility úzko súvisí s podporou cestovania verejnou dopravou. Neustále zatraktívňujeme jej služby, aby sme do prímestských autobusov dostali čo najviac cestujúcich. Aj vzhľadom na zmenu klímy a rastúcu potrebu ochrany životného prostredia uľahčujeme tiež cestovanie elektrokolobežkami či bicyklami. Práve počas Európskeho týždňa mobility majú všetci príležitosť vyskúšať si vymeniť auto za ekologickejší dopravný prostriedok a následne v tom vytrvať," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Šesť múzeí a dve galérie v pôsobnosti kraja bude možné až do konca októbra navštíviť taktiež bezplatne. Podmienkou je, aby sa návštevníci pri vstupe preukázali platným cestovným lístkom z prímestského autobusu vydaného počas Európskeho týždňa mobility. Ide napríklad o Galériu Jána Koniarka v Trnave, Záhorskú galériu Jána Mudrocha v Senici i Záhorské múzeum v Skalici.