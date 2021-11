Trnavský kraj dokončil rekonštrukciu cesty v obci Prietrž

Prietrž 24. novembra (TASR) - Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) dokončila rekonštrukciu takmer 1,5 kilometra dlhého úseku cesty III. triedy, ktorá prechádza obcou Prietrž v okrese Senica. Pre TASR to uviedlo komunikačné oddelenie TTSK.



Rekonštrukcia bola realizovaná od polovice septembra a práce trvali jeden a pol mesiaca. "Správa a údržba ciest TTSK prebrala zrekonštruovaný úsek 11. novembra. Odhadované náklady na rekonštrukciu úseku predstavovali takmer 282.000 eur, pričom konečná suma bola nakoniec nižšia, vo výške 247.000 eur," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



V roku 2021 bolo naplánovaných 54 rekonštrukcií v rámci kraja, z toho išlo o 37 ciest a 17 mostov. V okresoch Senica a Skalica sa zrekonštruovalo celkovo osem úsekov ciest a jeden most. "Aktuálne sa pracuje napríklad na úseku Lopašov – Oreské. Na rok 2022 je predbežne naplánovaná rekonštrukcia 37 úsekov ciest a mostov," informoval predseda TTSK.



Ako doplnil, na Záhorí ich bude deväť a pôjde napríklad o úsek medzi Smrdákmi a Oreským, nadväzujúci úsek medzi Senicou a Kunovom či úsek medzi Šaštínom-Strážami a Petrovou Vsou. "Ďalej zrekonštruujeme napríklad dva mosty cez potok Chvojnica, a to pri Holíči a za obcou Dubovce. Rozhodovať o tom budú krajskí poslanci na svojom decembrovom zasadnutí," spresnil Viskupič.