Trnavský kraj zrekonštruoval v tomto roku štyri mostné objekty

Trnava 27. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zrekonštruoval v tomto roku štyri mostné objekty, ktoré spravuje prostredníctvom Správy a údržby ciest TTSK. Náklady na rekonštrukciu predstavujú 8,9 milióna eur. Na dva z nich čerpala samospráva nenávratné finančné príspevky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), informoval predseda TTSK Jozef Viskupič.



Podľa slov Viskupiča sa kraj prioritne zameral na odstraňovanie zlých až havarijných stavov a tiež na to, aby mosty zvládli aj zvýšenú dopravnú záťaž. Modernizáciou 343 metrov dlhého mosta ponad rieku Váh v Hlohovci v auguste 2023 kraj dokončil jednu z najväčších infraštruktúrnych investícií za ostatných šesť rokov.



Náklady na jeho rekonštrukciu predstavovali 5,6 milióna eur, pričom TTSK na tento projekt získal nenávratný finančný príspevok z európskych zdrojov vo výške 5,3 milióna eur. Komplexnú rekonštrukciu mosta v Hlohovci považuje Viskupič za najťažšiu a najrozsiahlejšiu logistickú operáciu v rámci cestnej infraštruktúry.



Ukončiť sa podarilo aj stavbu nového premostenia ponad potok Jarčie pri obci Šoporňa. Most ponad potok Jarčie na ceste druhej triedy pri obci Šoporňa prešiel kompletnou modernizáciou. Pôvodná konštrukcia v dĺžke 38 metrov musela byť pre havarijný stav zbúraná a nahradená úplne novou. Na tento projekt získala krajská samospráva eurofondový príspevok vo výške 2,1 milióna eur.



Počas modernizácie mosta pri Šoporni bolo premiérovo použité dočasné mostné premostenie, ktoré je vo vlastníctve Správy a údržby ciest TTSK. Jeho konštrukcia bude slúžiť aj pri ďalších modernizáciách mostov.



Úplne nový most odovzdal kraj do užívania aj v obci Horné Orešany. Do stavebných prác investoval 493.000 eur. Ďalších 704.000 eur vyčlenil TTSK na komplexnú rekonštrukciu mosta ponad Chvojnicu v Popudinských Močidľanoch na Záhorí.