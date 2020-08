Tuchscher: Zvýšením dane z cigariet môže vzrásť nelegálny dovoz

Bratislava 11. augusta (TASR) - Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) sa obáva, že zvýšenie spotrebnej dane z tabaku môže viesť k nárastu nelegálneho dovozu a výroby tabakových výrobkov. Uviedol to výkonný riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher v reakcii na návrh novely zákona o spotrebnej dani z tabaku, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo financií (MF) SR.



"Tento návrh predložilo už bývalé vedenie ministerstva (financií) pod vedením Ladislava Kamenického (Smer-SD) a náš postoj sa odvtedy nezmenil. SZZV sa obáva, že predložený návrh povedie k cenovému šoku, ktorý môže viesť k nárastu nelegálneho dovozu a výroby tabakových výrobkov. Vítame ochotu MF SR o budúcom vývoji daní diskutovať a veríme, že výsledkom bude nastavenie, ktoré nepoškodí trh ani spotrebiteľa," spresnil Tuchscher vo vyjadrení tabakovej sekcie SZZV, ktorá zastupuje 98 % trhu s tabakovými výrobkami na Slovensku.



MF SR informovalo o tom, že cigarety od februára 2021 zdražejú a budú pod prísnejšou kontrolou. V priemere by mala cena jednej škatuľky cigariet od budúceho roka vzrásť o 40 centov a o 20 centov v roku 2023.



Koncepcia mechanizmu úpravy daňových sadzieb je podľa MF SR rozvrhnutá na nasledujúce štyri roky. Zvýšenie sadzieb pre tabakové výrobky sa bude vo všeobecnosti realizovať v dvoch krokoch, a to k 1. februáru 2021 a k 1. februáru 2023, pričom sa ním reflektuje vývoj v oblasti sadzbovej politiky v okolitých členských štátoch EÚ a zároveň smeruje k zabezpečeniu primeranej rovnováhy medzi daňovými príjmami a cieľmi v oblasti verejného zdravia.