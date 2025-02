TUI Group v 1. štvrťroku znížila svoju stratu

Hannover 11. februára (TASR) - Nemecká cestovná kancelária TUI Group v utorok oznámila, že v 1. štvrťroku finančného roka 2024/25 znížila svoju stratu a jej tržby vzrástli vďaka silnejšiemu dopytu. Spoločnosť potvrdila svoj výhľad na fiškálny rok 2025. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Čistá strata jednej z najväčších cestovných kancelárií na svete sa za tri mesiace do konca decembra 2024 znížila na 85,4 milióna eur zo 122,6 milióna eur v predchádzajúcom roku. Základná strata na akciu klesla na 17 centov z 24 centov/akcia pred rokom.



Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) v 1. štvrťroku vzrástol na 51 miliónov eur zo 6 miliónov eur. Tržby sa v 1. štvrťroku zvýšili o 13 % na 4,87 miliardy eur zo 4,30 miliardy eur. Tržby boli vyššie vo všetkých segmentoch, podporované väčším dopytom a lepšími cenami.



Počas štvrťroka využilo služby TUI 3,7 milióna klientov, čo predstavuje nárast o 6 % oproti predchádzajúcemu roku. Priemerná obsadenosť dosiahla 85 %, pričom priemerné ceny za zimnú sezónu boli o 4 % vyššie ako pred rokom.



Pri pohľade do budúcnosti TUI pre fiškálny rok do konca septembra 2025 naďalej očakáva, že základný EBIT vzrastie o 7 až 10 %, najmä vďaka prognózam na leto 2025, a že tržby sa zvýšia o 5 až 10 %. "Ľudia uprednostňujú dovolenku aj v časoch zmien a ekonomických rizík," povedal generálny riaditeľ Sebastian Ebel.



TUI získala masívnu podporu od nemeckej vlády počas krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Spoločnosť pomoc spláca, no naďalej zápasí s vysokým dlhom.