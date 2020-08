Tui Group v 3. kvartáli dosiahla 1,42 miliardy eur

Hanover 13. augusta (TASR) - Zastavenie globálneho turizmu stiahlo najväčšiu svetovú cestovnú kanceláriu Tui Group v trojmesačnom období od apríla do júna hlboko do červených čísel. Čistá strata v 3. kvartáli prebiehajúceho fiškálneho roka dosiahla 1,42 miliardy eur oproti zisku 22,8 milióna eur v rovnakom období pred rokom. Strata pred úrokmi a zdanením dosiahla 1,1 miliardy eur.



Cestovná kancelária s centrálou v Hanoveri musela v uplynulom štvrťroku zrušiť takmer všetky rezervácie. Tržby skolabovali o 98,5 % na 71,8 milióna eur zo 4,75 miliardy eur.



Spoločnosť uviedla, že počas uplynulého kvartálu sa opäť otvorilo 55 hotelov, čo predstavuje približne 15 % z jej celkového portfólia, keďže karanténne a reštriktívne opatrenia na spomalenie šírenia nového koronavírusu sa začali po celom svete uvoľňovať od polovice mája. Firma dodala, že rezervácie na leto 2020 sú medziročne nižšie o 81 %.



Skupina uviedla, že fiškálny rok 2021 bude rokom prechodu a normalizáciu operácií očakáva od fiškálneho roka 2022.



Strata Tui sa zvýšila už v 1. polroku (do konca marca) aktuálneho fiškálneho roka na 892,2 milióna eur z 343,1 milióna eur v rovnakom období pred rokom. Cestovné kancelárie však mávajú typicky slabšiu zimnú sezónu a väčšinu svojich ziskov dosahujú v lete.



Skupina Tui v stredu (12. 8.) oznámila, že dostane v rámci podpory od nemeckého štátu ďalší úver vo výške 1,05 miliardy eur na zvládnutie koronakrízy. Už skôr v tomto roku dostala od štátnej rozvojovej banky KfW úver vo výške 1,8 miliardy eur.