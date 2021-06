TUI skúma spôsoby, ako získať peniaze na splatenie pomoci od štátu

Berlín 16. júna (TASR) - Nemecká cestovná kancelária TUI skúma spôsoby, ako získať nový kapitál, aby mohla splatiť pomoc zo záchranných balíkov od štátu na zvládnutie pandémie nového koronavírusu. Uviedli to zdroje oboznámené so situáciou.



Spoločnosť spolupracuje s poradcami na preskúmaní možností splatenia pomoci vrátane potenciálneho predaja akcií, tvrdia zdroje, ktoré nechceli byť menované, keďže informácie sú súkromné. Diskutuje sa pritom o sume približne 1 miliarda eur, hoci sa konečné číslo môže zmeniť, dodali zdroje.



TUI si pravdepodobne počká najmenej niekoľko týždňov, kým sa rozhodne, či pristúpi k akejkoľvek finančnej zbierke, uviedli zdroje, podľa ktorých si možno počká až na obdobie po letných dovolenkách, aby vyhodnotila, koľko peňazí potrebuje.



Najväčšia cestovná kancelária na svete získala miliardy eur z troch záchranných balíkov od vypuknutia pandémie vlani v marci, keď cestovné obmedzenia tvrdo zasiahli jej podnikanie. Služby TUI využívajú najmä britskí a nemeckí turisti pri cestách do destinácií s teplým počasím. TUI vlastní aj aerolínie, hotely a výletné lode.



Po opatrnom "reštartovaní" cestovania v Európe sa letecké spoločnosti na kontinente vrátane Lufthansy snažia získať kapitál na obnovenie svojich súvah.



TUI v súčasnosti zvažuje svoje možnosti. Detaily ohľadne prípadného získania finančných prostriedkov sa môžu zmeniť. Predstaviteľ TUI odmietol tieto správy komentovať.



Spoločnosť v uplynulých týždňoch zrušila cesty z Británie, pretože vláda v Londýne brzdí plány na zmiernenie reštrikcií pri návrate z európskych krajín. TUI predala aj svoje podiely v rezortoch v Španielsku a Taliansku, aby získala hotovosť.