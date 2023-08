CK TUI vykázala za 3. štvrťrok zisk, prvý od začiatku pandémie

Hannover 9. augusta (TASR) - Nemecká cestovná kancelária TUI Group v stredu oznámila, že za 3. štvrťrok finančného roku 2022/2023 zaznamenala zisk, prvýkrát od začiatku pandémie ochorenia COVID-19. Prispel k tomu silný dopyt po dovolenkách toto leto napriek extrémnym horúčavám a lesným požiarom, ktoré sužujú obľúbené stredomorské destinácie. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



TUI uviedla, že za tri mesiace do konca júna dosiahla zisk 22,6 milióna eur v porovnaní s minuloročnou stratou 356,7 milióna eur. Bol to jej prvý zisk od začiatku pandémie.



Vykázala tiež zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 169 miliónov eur po vlaňajšej strate 27 miliónov eur. Tržby spoločnosti v sledovanom období vzrástli o 19 % na 5,29 miliardy eur z minuloročných 4,43 miliardy eur.



V 3. štvrťroku zaznamenala TUI vysoký dopyt po dovolenkách, pričom Stredozemné more zostáva nevyhľadávanejšou destináciou pre letné pobyty, povedal generálny riaditeľ Sebastian Ebel v stredu pri prezentácii výsledkov.



Najväčšia cestovná skupina na svete uviedla tiež, že letné rezervácie sú v súčasnosti o 6 % vyššie ako pred rokom, zatiaľ čo zákazníci TUI míňajú na svoje cesty v priemere o 7 % viac. S doterajším počtom 12,5 milióna zákazníkov dosiahli rezervácie 95 % úrovne pred pandémiou v lete 2019.



Na vrchole pandémie bol cestovný ruch jedným z najviac zasiahnutých odvetví. TUI dokázala prekonať krízu čiastočne vďaka pomoci od nemeckého štátu.