< sekcia Ekonomika
TUI zaznamenala svoj doteraz najúspešnejší štart zimnej sezóny
Vo zvyčajne stratovom štvrťroku do konca decembra dosiahla prevádzkový zisk vo výške 77 miliónov eur, čo je približne o 50 % viac ako v rovnakom období prechádzajúceho roka.
Autor TASR
Berlín 10. februára (TASR) - Nemecká cestovná kancelária TUI zaznamenala svoj doteraz najúspešnejší štart zimnej sezóny. Vo zvyčajne stratovom štvrťroku do konca decembra dosiahla prevádzkový zisk vo výške 77 miliónov eur, čo je približne o 50 % viac ako v rovnakom období prechádzajúceho roka. Motorom rastu bol silný dopyt po hoteloch a výletných plavbách, oznámila spoločnosť v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
TUI v prvom štvrťroku svojho finančného roka stále vykázala čistú stratu pripadajúcu akcionárom vo výške približne 44 miliónov libier, ktorá však bola zhruba o polovicu nižšia ako rok predtým. Tržby napriek nárastu počtu dovolenkárov zostali stabilné na úrovni približne 4,9 miliardy libier. Za fiškálny rok do konca septembra 2026 spoločnosť naďalej očakáva rast tržieb upravených o kurzové vplyvy v rozpätí od 2 do 4 %, uviedol generálny riaditeľ skupiny Sebastian Ebel. Upravený prevádzkový zisk by sa mal podľa neho zvýšiť o 7 až 10 %.
TUI v prvom štvrťroku svojho finančného roka stále vykázala čistú stratu pripadajúcu akcionárom vo výške približne 44 miliónov libier, ktorá však bola zhruba o polovicu nižšia ako rok predtým. Tržby napriek nárastu počtu dovolenkárov zostali stabilné na úrovni približne 4,9 miliardy libier. Za fiškálny rok do konca septembra 2026 spoločnosť naďalej očakáva rast tržieb upravených o kurzové vplyvy v rozpätí od 2 do 4 %, uviedol generálny riaditeľ skupiny Sebastian Ebel. Upravený prevádzkový zisk by sa mal podľa neho zvýšiť o 7 až 10 %.