< sekcia Ekonomika
TUI zaznamenala vo finančnom roku 2024/25 najvyšší zisk v histórii
V aktuálnom roku však predpovedá miernejší rast tržieb, pričom upozornila na náročné podmienky.
Autor TASR
Hannover 10. decembra (TASR) - Nemecká cestovná kancelária TUI zaznamenala vo finančnom roku 2024/25 najvyšší ročný zisk vo svojej histórii. V aktuálnom roku však predpovedá miernejší rast tržieb, pričom upozornila na náročné podmienky. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Najväčšia cestovná kancelária v Európe vykázala za 12 mesiacov do konca septembra 2025 nárast základného zisku pri konštantných menových kurzoch o 12,6 % na 1,46 miliardy eur.
Tržby sa zvýšili o 4,4 % na 24,2 miliardy eur z 23,2 miliardy eur v predchádzajúcom roku, pričom počet klientov stúpol o 5 % na 34,7 milióna osôb.
Zisk TUI pred zdanením vzrástol o 20 % na 1,03 miliardy eur.
Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) v segmente dovolenkových pobytov sa zvýšil na 1,31 miliardy z 1,09 miliardy eur v predchádzajúcom roku.
Hotely a rezorty vygenerovali EBIT vo výške 759 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 90 miliónov eur.
Divízia výletných lodí vykázala nárast EBIT na 482 miliónov eur zo 108 miliónov eur, keďže flotila sa rozšírila na 18 lodí s marcovým pridaním lode Mein Schiff Relax.
Divízia TUI Musement zaznamenala nárast upraveného EBIT na 71 miliónov eur zo 49 miliónov eur, pričom predala 10,6 milióna výletov a aktivít v porovnaní s predchádzajúcimi 10 miliónmi.
Segment leteckých spoločností zaznamenal upravený zisk EBIT vo výške 217 miliónov eur, čo je pokles z 304 miliónov eur rok predtým.
Skupina uviedla, že jej zisky by mali vo finančnom roku 2025/26 vzrásť o 7 % až 10 %, zatiaľ čo tržby by sa mali zvýšiť menej, o 2 % až 4 %.
TUI uviedla, že táto prognóza odráža „súčasné náročné podmienky, ako aj prevládajúce makroekonomické a geopolitické neistoty“.
Podľa spoločnosti prvé signály na leto 2026 sú „pozitívne aj v naďalej náročnom prevádzkovom prostredí“.
Medzi obľúbené destinácie pre budúci rok patria Grécko, Baleárske ostrovy a Turecko.
Najväčšia cestovná kancelária v Európe vykázala za 12 mesiacov do konca septembra 2025 nárast základného zisku pri konštantných menových kurzoch o 12,6 % na 1,46 miliardy eur.
Tržby sa zvýšili o 4,4 % na 24,2 miliardy eur z 23,2 miliardy eur v predchádzajúcom roku, pričom počet klientov stúpol o 5 % na 34,7 milióna osôb.
Zisk TUI pred zdanením vzrástol o 20 % na 1,03 miliardy eur.
Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) v segmente dovolenkových pobytov sa zvýšil na 1,31 miliardy z 1,09 miliardy eur v predchádzajúcom roku.
Hotely a rezorty vygenerovali EBIT vo výške 759 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 90 miliónov eur.
Divízia výletných lodí vykázala nárast EBIT na 482 miliónov eur zo 108 miliónov eur, keďže flotila sa rozšírila na 18 lodí s marcovým pridaním lode Mein Schiff Relax.
Divízia TUI Musement zaznamenala nárast upraveného EBIT na 71 miliónov eur zo 49 miliónov eur, pričom predala 10,6 milióna výletov a aktivít v porovnaní s predchádzajúcimi 10 miliónmi.
Segment leteckých spoločností zaznamenal upravený zisk EBIT vo výške 217 miliónov eur, čo je pokles z 304 miliónov eur rok predtým.
Skupina uviedla, že jej zisky by mali vo finančnom roku 2025/26 vzrásť o 7 % až 10 %, zatiaľ čo tržby by sa mali zvýšiť menej, o 2 % až 4 %.
TUI uviedla, že táto prognóza odráža „súčasné náročné podmienky, ako aj prevládajúce makroekonomické a geopolitické neistoty“.
Podľa spoločnosti prvé signály na leto 2026 sú „pozitívne aj v naďalej náročnom prevádzkovom prostredí“.
Medzi obľúbené destinácie pre budúci rok patria Grécko, Baleárske ostrovy a Turecko.