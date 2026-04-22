< sekcia Ekonomika
TUI zhoršila výhľad svojho tohtoročného zisku
Dôvodom je opatrnosť spotrebiteľov v súvislosti s vojnou na Blízkom východe.
Autor TASR
Hannover 22. apríla (TASR) - Nemecká cestovná kancelária TUI zhoršila výhľad svojho tohtoročného zisku a uviedla, že dôvodom je opatrnosť spotrebiteľov v súvislosti s vojnou na Blízkom východe. Jadrový zisk bude v tomto roku stagnovať alebo sa zníži z vlaňajších 1,4 miliardy eur až o 300 miliónov eur, uviedla v stredu TUI, ktorá je najväčšou cestovnou kanceláriou na svete. Predošlá predikcia firmy rátala s tohtoročným rastom jadrového zisku o 10 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Prebiehajúci konflikt na Blízkom východe a neistota, ako dlho bude trvať, naďalej obmedzujú viditeľnosť v blízkej budúcnosti a nútia spotrebiteľov k opatrnosti,“ uviedla spoločnosť TUI. Konštatovala pritom, že vojna v Iráne ju v druhom štvrťroku priamo stála približne 40 miliónov eur. V marci totiž musela repatriovať približne 10.000 cestujúcich vrátane 5000 ľudí uviaznutých na dvoch výletných lodiach v Perzskom zálive a ďalších 1500 členov posádok.
Skupina uviedla, zákazníci rušia svoje pobyty na východnom pobreží Stredozemného mora a menia ich za pobyty pri západnom pobreží. Dodala, že tržby z rezervácií jej letov a dovolenkových balíčkov pre nadchádzajúce leto medziročne klesli o 7 %.
