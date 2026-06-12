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< sekcia Ekonomika

Tunel Okruhliak by mal byť prerazený o pár dní

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Na snímke minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Úsek na stavbe R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa bude dlhý 10,2 kilometra.

Autor TASR
Prešov 12. júna (TASR) - Stavba tunela Okruhliak, ktorý je súčasťou R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa, napreduje podľa šéfa rezortu dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) veľmi dobre. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.

Na druhej tunelovej rúre nám chýba zhruba 200 metrov, ktoré treba ešte vyhĺbiť. Práce napredujú dostatočne rýchlo. Dúfam, že sa tu o pár dní už stretneme na finálnom prerazení rúry. Primárne ostenia sa budujú priebežne. Na začiatku tunelovej rúry sme mali možnosť dokonca vidieť už aj vybudované sekundárne ostenie. Všetkým držím palce, nech táto stavba pokračuje tak, ako má,“ povedal Ráž.

Úsek na stavbe R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa bude dlhý 10,2 kilometra. Pozostáva zo 157 stavebných objektov, 12 mostov a šiestich protihlukových stien s celkovou dĺžkou 3683 metrov. Súčasťou budovaného úseku je tunel Okruhliak s dĺžkou 1800 metrov a jedna mimoúrovňová križovatka Kapušany. Tento úsek ušetrí motoristom niekoľko minút jazdy.
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