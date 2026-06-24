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Tunel Okruhliak má jednu rúru prerazenú, druhá je pred dokončením
Úsek na stavbe R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa bude dlhý 10,2 kilometra. Pozostáva zo 157 stavebných objektov, 12 mostov a šiestich protihlukových stien s celkovou dĺžkou 3683 metrov.
Autor TASR
Malcov 24. júna (TASR) - Práce na tuneli Okruhliak pokračujú podľa plánu, pričom jedna tunelová rúra je už prerazená a pri druhej chýba približne 50 až 100 metrov. Tunel je súčasťou rozostavaného úseku R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa. Pred stredajším výjazdovým rokovaním vlády SR v obci Malcov v okrese Bardejov to uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Utorňajšie (23. 6.) slávnostné prerazenie tunela podľa jeho slov zrušili z dôvodu pondelňajšej (22. 6.) nehody na diaľnici D1, ktorá si vyžiadala život pracovníka Diaľničnej patroly.
„Nebudeme prerazenie robiť slávnostne, my sa tam ideme dnes po ceste z rokovania vlády pozrieť. Tú slávnosť sme zrušili z pochopiteľných dôvodov. V každom prípade, jedna tunelová rúra je prerazená a v druhej chýba 50 až 100 metrov. Napriek tomu, že bola ťažká geológia, tak to celkom ‚šlape‘. Videl som, že sa tam robí primárne ostenie, robí sa sekundárne ostenie už na začiatku tunela, takže fajn,“ povedal Ráž.
Úsek na stavbe R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa bude dlhý 10,2 kilometra. Pozostáva zo 157 stavebných objektov, 12 mostov a šiestich protihlukových stien s celkovou dĺžkou 3683 metrov. Súčasťou budovaného úseku je tunel Okruhliak s dĺžkou 1800 metrov a jedna mimoúrovňová križovatka Kapušany. Tento úsek ušetrí motoristom niekoľko minút jazdy.
Utorňajšie (23. 6.) slávnostné prerazenie tunela podľa jeho slov zrušili z dôvodu pondelňajšej (22. 6.) nehody na diaľnici D1, ktorá si vyžiadala život pracovníka Diaľničnej patroly.
„Nebudeme prerazenie robiť slávnostne, my sa tam ideme dnes po ceste z rokovania vlády pozrieť. Tú slávnosť sme zrušili z pochopiteľných dôvodov. V každom prípade, jedna tunelová rúra je prerazená a v druhej chýba 50 až 100 metrov. Napriek tomu, že bola ťažká geológia, tak to celkom ‚šlape‘. Videl som, že sa tam robí primárne ostenie, robí sa sekundárne ostenie už na začiatku tunela, takže fajn,“ povedal Ráž.
Úsek na stavbe R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa bude dlhý 10,2 kilometra. Pozostáva zo 157 stavebných objektov, 12 mostov a šiestich protihlukových stien s celkovou dĺžkou 3683 metrov. Súčasťou budovaného úseku je tunel Okruhliak s dĺžkou 1800 metrov a jedna mimoúrovňová križovatka Kapušany. Tento úsek ušetrí motoristom niekoľko minút jazdy.