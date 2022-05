Tunel Višňové sa zrejme bude musieť doskenovať, predĺži to výstavbu?

Bratislava 3. mája (TASR) – Nový harmonogram dostavby D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, ktorý počíta aj s vyvolanými prácami, hovorí o posune termínu dokončenia stavby na september až október 2024. Tunel sa však pravdepodobne bude musieť doskenovať pre prípadné odhalenie ďalších defektov. To môže spôsobiť ďalšie oneskorenie. Na utorkovom mimoriadnom rokovaní parlamentného hospodárskeho výboru to naznačil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Stavba podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Vladimíra Jacka z pohľadu vonkajších objektov napreduje bez mimoriadností. "Dielo ide štandardným režimom, nie sú tam zásadné problémy," skonštatoval Jacko. V tuneli sa zároveň dal urobiť sken blokov, ktorý odhalil, že niektoré z nich majú charakter kritického bodu. Zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť Skanska, je podľa neho pripravený na sanáciu sekundárneho ostenia.



Upozornil však, že na základe odporúčaní odborníkov, ktorými sú zástupcovia Slovenskej technickej univerzity (STU), sa zrejme bude musieť doskenovať celý tunel. Existuje totiž podozrenie, že aj v ďalších blokoch tunela sa nachádzajú problematické bloky. Ozrejmil, že momentálne sa táto štúdia vyhodnocuje.



Zhotoviteľ narazil aj na problém týkajúci sa drenáže tunela. Jacko priblížil, že sa našli enormné poškodenia drenáže, čo by mohlo v budúcnosti spôsobiť zaplavenie tunela pri silných dažďoch. Skanska podľa Jacka navrhla tri varianty sanácie drenážneho systému a v súčasnosti sa rozhoduje, ktorý bude použitý.



Šéf NDS poznamenal, že náklady na spomínané dodatočné práce sú zatiaľ vo "virtuálnej rovine" a bude záležať, koľko blokov bude postihnutých. Nateraz bolo preskenovaných 69 blokov, pričom zhotoviteľ podľa ministra dopravy hovoril o šiestich až deviatich mesiacoch predĺženia výstavby. "Ak bude namieste, aby zhotoviteľ komunikoval ďalšie predĺženie výstavby v súvislosti s možnými defektmi v ďalšej časti tunela, ktoré potvrdia alebo vyvrátia tie dodatočné skeny, tak môžeme predpokladať ďalšie oneskorenie," pripustil Doležal.



Parlamentný výbor zároveň v uznesení žiada zrušenie komisie na riešenie sporov v prípade Višňového. Podľa poslankyne Miriam Šutekovej (Za ľudí) už neplní účel, na ktorý bola určená. Šéf NDS potvrdil, že komisia už nemá opodstatnenie, keďže nenašli zhodu a vec je na arbitrážnom súde. Doležal však podotkol, že takáto komisia je bežnou súčasťou riešenia sporov so zhotoviteľom.