Reality: Turbulentný rok 2020 zmení pravidlá hry aj v novom roku

Bratislava 2. januára (TASR) – Rok pandémie nového koronavírusu sa vyznačoval rekordným rastom cien bytov a rekreačných nehnuteľností, poklesom na trhu s prenájmami, stagnáciou výstavby nových bytov, ale aj neutíchajúcim dopytom Slovákov po bývaní. Zhrnula to sieť realitných kancelárií Remax. Podobnosť s ekonomickou krízou z roku 2008, kedy sa realitný trh rozpadol, však podľa nej nehrozí ani v roku 2021. Zmeny v pravidlách hry ale budú pokračovať.



Ako pripomenula spoločnosť, v predposlednom kvartáli 2020 zaznamenala Národná banka Slovenska (NBS) rekordný rast cien bytov, a to o 11,8 %. Prirovnávať túto krízu k prasknutiu realitnej bubliny v roku 2008 teda nie je podľa realitnej spoločnosti na mieste. Zlé ekonomické výsledky totiž prichádzajú hlavne pre bezpečnostné opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.



Keďže ľudia stále potrebujú bývať, regionálny riaditeľ siete realitných kancelárií Richard Churý nepredpokladá pokles dopytu ani v roku 2021. "Môžeme však očakávať opatrnejší záujem o kúpu nehnuteľností za účelom ďalšieho prenájmu," podotkol s tým, že takisto možno očakávať spomalenie rastu cien nehnuteľností. Dopyt bude podľa neho stále vysoký, avšak kupujúci budú mať k financiám cez hypotéky sťažený prístup.



Aj v roku 2021 bude naďalej platiť, že bytov je nedostatok. Ako pripomenula spoločnosť, dáta Štatistického úradu (ŠÚ) SR ukazujú, že v 2. kvartáli 2020 sa medziročne začalo stavať o 18,7 % bytov menej. V 3. kvartáli 2020 to bolo medziročne o 7,7 % menej. "Po silnom raste na trhu s novostavbami, ktorý sme u nás pozorovali v posledných piatich rokoch, začala výstavba nových bytov stagnovať. A to pravdepodobne zvýši tlak na rast cien nehnuteľností v blízkej budúcnosti," zhrnul Churý.



Koronakríza ovplyvnila aj trh s prenájmami, táto činnosť prestala byť prosperujúcim biznisom. Z miest totiž odišli vysokoškoláci, ktorí sa vzdelávali pre prijaté opatrenia dištančne, znížila sa aj mobilita v súvislosti so sezónnymi prácami. Takisto úplne padol trh s krátkodobými prenájmami, pripomenul Churý. Riešením pre mnohých prenajímateľov bude predaj ich investičnej nehnuteľnosti. Tí, ktorí si môžu dovoliť počkať, môžu naopak na prenájme podľa Churého získať viac. Ale až po odznení koronakrízy.



Ako uzavrel Churý, viaceré malé realitné kancelárie dosiahli v roku 2020 zlé ekonomické výsledky. Zákazníci sa viac obracali na dôveryhodné a stabilné značky, benefit videli aj vo virtuálnych prehliadkach.