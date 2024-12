Turčianske Teplice plánujú hospodáriť s rozpočtom 10,9 milióna eur

Turčianske Teplice 13. decembra (TASR) - Mesto Turčianske Teplice plánuje v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Svoje celkové príjmy predpokladá na úrovni 10.934.758 eur, celkové výdavky naplánovalo v rovnakej výške. Základný dokument mesta počíta i s úverovým rámcom, a to na kompletnú rekonštrukciu kúpaliska Vieska. Návrh rozpočtu na rok 2025 schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok (12. 12.).



"Tvorba rozpočtu bola viazaná na množstvo legislatívnych zmien, úplnou zmenou prešiel výnos dane z príjmov fyzických osôb, a to z dôvodu zmeny financovania materských škôl, čím štát oslabil podielovú daň," pripomenula Laura Porubská z ekonomického oddelenia mestského úradu.



Podielová daň v príjmovej časti rozpočtu na budúci rok by podľa nej mala byť vo výške 2.799.941 eur, ostatné daňové príjmy sú v rovnakej výške ako v tomto roku. "V prípade nedaňových príjmov je významnou položkou nájomné, ostatné položky sú približne v rovnakej výške ako v tomto roku," doplnila.



Mesto v rámci kapitálových príjmov počíta s dotáciou vo výške približne 195.000 eur na obnovu záhrady Galérie Mikuláša Galandu a príjmom z vecného bremena vo výške 32.000 eur.



Samospráva do rozpočtu zapojí z prebytku prostriedkov roku 2024 a zo zostatku rezervného fondu z predchádzajúcich rokov 748.382 eur, prostriedky použije na kapitálové výdavky a splácanie istín úverov. Mesto zahrnulo do rozpočtu i komerčný úver vo výške 1.500.000 eur na komplexnú rekonštrukciu kúpaliska Vieska. "Rekonštrukcia je naplánovaná v celkovej výške tri milióny eur s tým, že prvá časť sa uskutoční v roku 2025 a druhá v roku 2026," vysvetlila Porubská. Mesto bude hľadať i iné možnosti financovania investície.



Radnica rovnako pre vyššie náklady na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu pristúpila k navýšeniu poplatku za odpad, a to o štyri eurá na osobu a rok, čo je 36 eur ročne. Rovnako navýšila poplatok za odpad pri množstvovom zbere, a to o 0,01 eura za liter. Do rozpočtu to prinesie takmer 37.000 eur, ktoré mesto v zmysle zákona vynaloží na odpadové hospodárstvo.